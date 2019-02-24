لندن- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 فريقا مانشستر يونايتد وليفربول في قمة مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ورش مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أرضية ملعب “أولدترافورد”، الذي يستضيف مباراة الكلاسيكو أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح اليوم الحمد، في قمة مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، بـ”الثوم”.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وكشفت صحيفة “صن” الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد أقدم على رش ملعب “أولد ترافورد” بـ”الثوم” للقضاء على الطفيليات وتسهيل حركة الكرة على أرض الملعب.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأضافت الصحيفة على الرغم من الرائحة الكريهة التي تبعث داخل الملعب جراء رش الملعب بالثوم، إلا أن الإقدام على هذا الأمر يعد شيئاً ضرورياً من أجل الحفاظ على جودة العشب وقتل الفطريات.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول والذي خاض 26 مباراة، في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بملعب “أنفيلد” انتهت بفوز ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة 3 – 1.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

من جهة أخرى قال السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، إن فريقه سيخوض المباراة المقررة أمام مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي، بثقة عالية في قدرته على الفوز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وكانت آخر هزيمة مني بها مانشستر يونايتد بالبريميرليج في 16 ديسمبر الماضي، أمام ليفربول (1-3) على ملعب “أنفيلد”، وسجل شيردان شاكيري حينها ثنائية للريدز، بعد أن أحرز ماني الهدف الأول.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وبعدها حقق مانشستر يونايتد، صحوة مع تعيين أولي جونار سولسكاير، مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم، ولم يتلق الشياطين الحمر أي هزيمة في 9 مباريات بعدها بالبريميرليج.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

لكن ماني، شدَّد على طموح ليفربول في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة؛ حيث يأمل الفريق في الانفراد من جديد بصدارة الدوري؛ حيث يحتل المركز الثاني حاليًا بفارق الأهداف فقط، خلف مانشستر سيتي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال ماني، في تصريحات لموقع ليفربول على الإنترنت: بالطبع كل لاعب يحلم بخوض هذا النوع من المباريات، وبالطبع يتمنى الفوز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأضاف الجميع يعرف أن المواجهات أمام يونايتد دائمًا ما تكون صعبة، لكننا نتمتع بالثقة، وأعتقد أنه بإمكاننا تجاوز المواجهة، سنخوض المباراة ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتابع : كل مباراة أمامنا الآن تحظى بأهمية كبيرة للغاية. ندرك هذا، لذلك سنركز في كل مباراة على حدة.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز

المباراة: مانشستر يونايتد ضد ليفربول الأسبوع: 27

الملعب: أولد ترافورد

الحكم: مايكل أوليفير

المعلق : علي محمد علي

التوقيت: مساء اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 في تمام الساعة 17.05 بتوقيت مكة المكرمة والساعة 16.05 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة:

S.Sport Turkey

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Sport Klub 2 Serbia

Ziggo Sport Select HD

Canal + poland HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Vamos HD#