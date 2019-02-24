وزارة الداخلية تبدأ القبول في البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الداخلي والخارجي

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول لطلاب السنة التحضيرية بالجامعات السعودية للالتحاق في البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الجامعي الداخلي والخارجي .

ومن ضمن شروط الانضمام لبرنامج الابتعاث الخارجي:

تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.

الحصول على الثانوية العامة بنسبة 80% فأعلى.

اجتياز اختباري اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 4 في اختبار الآيلتس (IELTS) أو 20 في اختبار التوفل (IBT TOFEL).

إجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن 4 من 5 فأعلى.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار تحديد سمات الشخصية.

أن لا يكون قد سبق له الابتعاث.

أي شروط أخرى تحددها الكلية.

ومن ضمن مميزات الابتعاث الخارجي:

التعيين مباشرة بعد اجتياز البرنامج (الحصول على درجة البكالوريوس) ضابطاً بإحدى قطاعات وزارة الداخلية.

الدراسة في إحدى الجامعات الأمريكية الموصى بها من قبل التعليم العالي.

تمكين الطالب من دراسة التخصص الذي يرغبه على أن يتوافق مع الاحتياج الفعلي لقطاعات وزارة الداخلية.

احتساب المواد التي درسها الطالب في السنة الأولى المشتركة من قبل الجامعات الأمريكية.

يتم تعيين الطالب المبتعث ضمن البرنامج الأكاديمي الأمني (بعد ابتعاثه والتأكد من انتظامه في الدراسة الأكاديمية) كطالب ضابط يصرف له مكافأة مالية شهرية إضافة إلى مكافأة مبتعث التي تصرف له من قبل التعليم العالي.

يتم تعيين الطالب بعد تخرجه في القطاع المناسب لتخصصه.

أما من شروط الانضمام لبرنامج الابتعاث الداخلي:

تطبيق المادة (15) من نظام الكليات العسكرية.

إجتياز البرنامج التحضيري والحصول على معدل لا يقل عن 4 من 5 فأعلى.

اجتياز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) بدرجة لا تقل عن (55).

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة عند بداية العام الدراسي لبرنامج البكالوريوس.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار تحديد سمات الشخصية.

أن لا يكون قد سبق له الابتعاث.

أي شروط أخرى تحددها الكلية.

ومن مميزات الابتعاث الداخلي:

مدة الدراسة في البرنامج 4 سنوات وتحتسب ضمن الخدمة العسكرية للطالب عند التقاعد.

البرنامج خاضع لجميع معايير الاعتماد الأكاديمي لهيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي.

يحصل الطالب في البرنامج على مكافأة شهرية مجزية.

يحصل الخريج على وظيفة برتبة ضابط في أحد قطاعات وزارة الداخلية.

التدريب في البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية.

يوفر للطالب سكن داخلي في مقر كلية الملك فهد الأمنية بجميع التجهيزات التي يحتاجها الطالب.

يقدم البرنامج بالشراكة الأكاديمية مع جامعة نيوهيفن الأمريكية.

خريج البرنامج يماثل أكاديمياً خريج نفس البرنامج من جامعة نيوهيفن الأمريكية.

والجامعات المستهدفة هي:

جامعة الملك سعود

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

جامعة الملك عبدالعزيز

ويهدف البرنامج الأكاديمي الأمني إلى بناء الكفاءات المتميزة من الكوادر البشرية للعمل في المجال الأمني عن طريق تأهيلهم وتدريبهم وتزويدهم بالمعارف الضرورية التي تكفل جودة مخرجاتها وتميزها من الناحية المعرفية والسلوكية والمهنية.

وسيبدأ التقديم من اليوم الأحد 1440/6/19هـ الساعة العاشرة صباحاً حتى يوم الثلاثاء الموافق 1440/6/28هـ الساعة العاشرة صباحاً.