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في وجه كل معتدي على وطننا الغالي

الأمير خالد بن سلمان: سأكون «سيفاً» لسمو سيدي وزير الدفاع

الأمير خالد بن سلمان: سأكون «سيفاً» لسمو سيدي وزير الدفاع
weam.co/575623
الرياض- الوئام:

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الثقة الكريمة بتعيينه نائباً لوزير الدفاع.

وقال في تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتعييني نائباً لوزير الدفاع. وأسأل الله العون في خدمة ديني ووطني.

وقال: ها نحن نعود لميدان العز والشرف وإن شاء الله أكون سيفاً لسمو سيدي وزير الدفاع في وجه كل معتدي على وطننا الغالي. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في تحقيق رؤية القيادة لخدمة رجالاً عرفتهم مخلصين لدينهم ووطنهم.

ومن الجدير بالذكر ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان وقد أصدر أمس امراً ملكياً بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

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