التعليقات: 0

في برقيات بعثت بها إليه

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده
weam.co/575626
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله – بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

من جهة أخرى بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان سلطان بروناي دار السلام

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية ليتوانيا

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية ليتوانيا

صور: الملك سلمان يستعرض التعاون الأمني مع وزير الداخلية بسلطنة عُمان

صور: الملك سلمان يستعرض التعاون الأمني مع وزير الداخلية بسلطنة عُمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>