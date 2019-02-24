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مكون من ستة وافدين

القبض على تشكيل عصابي ارتكب 34 عملية سرقة بالرياض

القبض على تشكيل عصابي ارتكب 34 عملية سرقة بالرياض
weam.co/575629
الرياض - الوئام:

ضبطت أجهزة الأمن، تشكيلا عصابيا، تخصص في جرائم السلب والسطو والسرقة بالرياض، ونفذ التشكيل نحو 34 جريمة.

من جانبه، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي من ستة وافدين، ثلاثة سوريين وفلسطيني وأردني ومصري، ترواحت اعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

وأوضح المتحدث أنه جرى القبض على عناصر التشكيل بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب ٣٤ جريمة سلب وسطو، تمثلت في السرقة من محلات تجارية بعد احتجاز القائمين على حراستها تحت تهديد السلاح وكسر ما فيها من خزائن حديدية والاستيلاء على محتوياتها من أموال وممتلكات ، بالاضافة الى اتلاف أجهزة صرف آلي بنكية بإطلاق أعيرة نارية عليها.

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