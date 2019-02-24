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وإنهاء انقلاب المليشيا الإرهابية

رئيس هيئة الأركان اليمني يتعهد باستكمال التحرير

رئيس هيئة الأركان اليمني يتعهد باستكمال التحرير
weam.co/575632
الوئام - وكالات

تعهد رئيس هيئة الأركان اليمني، الفريق الركن عبدالله النخعي، بالمضي قدماً في استكمال التحرير وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس السبت.

وقال خلال اجتماع في عدن، بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقادة الوحدات العسكرية في محوري محافظتي الضالع وإب: إن “تحرير المحافظتين وكل الأراضي في البلاد من مشروع الحوثي الطائفي سيكون بداية العهد الجديد لبناء اليمن الاتحادي الحديث القائم على العدل والمساواة”.

وشدد وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الجهود وتحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران ترفض القبول بالآخر والرضوخ لدعوات السلام وهدفنا هو استكمال التحرير.

وناقش الاجتماع الجاهزية القتالية والبشرية والفنية والإشكالات والمعوقات والمتطلبات الضرورية لإنجاح المهام العسكرية المطلوبة واستكمال التحرير.

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