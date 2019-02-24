الوئام - متابعات

يحل فريق الأهلي المصري، اليوم، ضيفا على فريق الجونة، في منافسات الأسبوع 24 من عمر مسابقى الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري

ويدخل الأهلي حامل لقب الدوري المصري، مباراة اليوم، وهو في المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري، برصيد 45 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري

ويتسلح المارد الأحمر بـ7 انتصارات محلية متالية على حساب سموحة، حرس الحدود، المقاصة، أنبي، وادي دجلة، الإنتاج الحربي، والداخلية، وهي الانتصارات السبعة التى تحققت مع الأوروجوياني لاسارتي عقب الخسارة من بيراميدز في الرابع من يناير الماضي، والتى تعد الخسارة الوحيدة للأهلي مع المدرب محليا.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري

ويعول لاسارتي في لقاء اليوم على خبرات ونجوم فريقه أمثال على معلول وجونيور أجاي وجيرالدو وعمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمد هاني وناصر ماهر ورمضان صبحي الذي يعود في لقاء اليوم بعدما غاب في الجولة الماضية أمام الداخلية للأيقاف.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري

في حين يتحلى لاعبو الجونة بثقة عالية، بعد فوزهم الأخير على بيراميدز صاحب المركز الثاني، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويحتل الجونة المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري

ويسعى الجونة مع مدربه حمادة صدقي، ومدير الكرة حسام غالي، إلى استثمار الفوز الأخير على بيراميدز، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبناء القلعة الحمراء، رغم الاختلاف حول مشاركة معاري الأهلي إلى الجونة في مباراة اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري

وأشار صدقي إلى أن الجونة يضم أيضا عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وشدد على أنه درس المارد الأحمر جيداً خلال الفترة الماضية وسيحاول إستغلال نقاط الضعف في الأهلي للفوز وحصد النقاط الثلاثة.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري

ويضم الجونة عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرة في الدوري أمثال الرباعى أسلام رشدى وأحمد حسن مكى و أوكا والايفوارى أكا لتعويض غياب الرباعى الاخر أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى و محمود الجزار وأكرم توفيق بعدما رفض الأهلي مشاركتهم في لقاء اليوم بعدما وضع الأهلي بنداً في إعارة الرباعي يمنع مشاركتهم ضد الأحمر.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: الجونة ضد الأهلي في الدوري المصري الممتاز

الملعب: ستاد الجونة بمدينة الغردقة

التوقيت: اليوم الموافق 24-2-2019 في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة

حكم المباراة: جهاد جريشة، ويعاونه سمير جمال وممدوح مصطفى، ومحمود وفا حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى ومحمود ناجى حكماً خامساً.

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