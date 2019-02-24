الوئام - متابعات

يواجه نادي يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو أليغري، نظيره بولونيا، مساء اليوم،ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويسعى اليوفي للتغلب على أحزانه، بعد الخسارة أخيرًا أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويفتقد يوفنتوس خلال مباراة اليوم، سامي خضيرة وإيمري كان وكذلك دوغلاس كوستا بسبب الإصابة، وكان الثلاثي غاب عن قائمة الفريق التي أعلنها أليغري بالأمس.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا بث مباشر في الدوري الإيطالي

ويمتلك يوفنتوس 66 نقطة وبفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب الوصافة، إذ حقق البيانكونيري الفوز في 21 مباراة وتعادل فى 3 ولم يخسر الفريق أى مباراة في الكالتشيو حتى الآن.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا بث مباشر في الدوري الإيطالي

كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن قائمة الفريق المستدعاة لمباراة الغد أمام بولونيا، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا بث مباشر في الدوري الإيطالي

وشهدت القائمة غياب الثلاثي سامي خضيرة وإيمري كان وكذلك دوجلاس كوستا بسبب الإصابة، بينما تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القائمة، فى الوقت الذى أشارت فيه تقارير عن رغبة أليجري فى إراحته خلال مباراة الغد.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا بث مباشر في الدوري الإيطالي

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي ..

حراسة المرمى: تشيزني، بيرين، بنسوليو

الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، كاسيريس، أليكس ساندرو، بارزالي، بونوتشي، كانسيلو، روجاني، سبينازولا

الوسط: بيانيتش، ماتويدي، بنتانكور

الهجوم: رونالدو، ديبالا، ماندزوكيتش، مويس كين، بيرنارديسكي

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا بث مباشر في الدوري الإيطالي

في المقابل، يحتل بولونيا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 18 نقطة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا بث مباشر في الدوري الإيطالي

المباراة: بولونيا أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

الملعب: ستاد ريناتو دالارا

التوقيت: اليوم الموافق 24-2-2019 في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة، 5:00 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة :

beIN Sports HD4

المعلق: خالد الحدي