التعليقات: 0

بناءً على توجيه مدير الأمن العام

تكريم أفراد من الدوريات السرية لكشفهم غموض قضايا جنائية بجدة

تكريم أفراد من الدوريات السرية لكشفهم غموض قضايا جنائية بجدة
weam.co/575655
مكة المكرمة- الوئام:

كرمت شرطة منطقة مكة المكرمة عدداً من أفراد الدوريات السرية بمحافظة جدة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإنه وبناءً على توجيه مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة سعادة اللواء / عيد بن سعد العتيبي عدداً من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمحافظة جدة  الدوريات السرية ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً ونقل لهم خلال ذلك تحيات معالي مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وبهذه المناسبة ثمن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمعالي مدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة.

ومؤكداً عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانه في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

روابط ذات صلة

ضربة أمنية تسقط عصابة سلب عملاء البنوك بالساطور بالرياض

ضربة أمنية تسقط عصابة سلب عملاء البنوك بالساطور بالرياض

ضبط أدوات صيد مخالفة في محافظة جدة

ضبط أدوات صيد مخالفة في محافظة جدة

الهلال الأحمر بجدة يشارك في معرض التوعية بأضرار المخدرات

الهلال الأحمر بجدة يشارك في معرض التوعية بأضرار المخدرات

تكريم الجندي «الثبيتي» بعد إصابته في مهمة أمنية بالرياض

تكريم الجندي «الثبيتي» بعد إصابته في مهمة أمنية بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>