التعليقات: 0

عبر موقعها الإلكتروني

“العدل” تدعو 59 مرشحة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين

“العدل” تدعو 59 مرشحة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين
weam.co/575659
الوئام - متابعات

أعلنت وزارة العدل عن ترشيح 59 متقدمة على المسابقة الوظيفية النسائية بالمرتبة الثامنة، ممن تم قبولهن في قوائم الاحتياط.

ودعت الوزارة المرشحات إلى الدخول على موقعها على شبكة الإنترنت، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين.

وتأتي تلك الوظائف بتوجيه من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لدعم المرافق العدلية بما تحتاجه من كوادر نسائية مؤهلة لتقديم الخدمات المتميزة للمستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية.

روابط ذات صلة

كتابات العدل المتنقلة تصل الأحساء .. والجبيل قريبا

كتابات العدل المتنقلة تصل الأحساء .. والجبيل قريبا

“التنفيذ” تستعيد حقوق مواطن من قنصلية أجنبية.. وتلزمها بدفع نصف مليون ريال

“التنفيذ” تستعيد حقوق مواطن من قنصلية أجنبية.. وتلزمها بدفع نصف مليون ريال

المجلس الأعلى للقضاء يوافق على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة

المجلس الأعلى للقضاء يوافق على نقل بعض اللجان شبه القضائية إلى المحاكم المختصة

توجيه عاجل من “الصمعاني” بخصوص كتابة العدل الثانية بشمال الرياض

توجيه عاجل من “الصمعاني” بخصوص كتابة العدل الثانية بشمال الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>