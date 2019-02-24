“السياحة” تعالج أكثر من 14 ألف شكوى مقدمة عبر مركز الاتصال السياحي

الوئام - واس

كشف مركز الاتصال السياحي التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن معالجته لأكثر من 14 ألف شكوى جرى تقديمها عن طريق الرقم الموحد للمركز الذي يتلقى بدوره جميع الشكاوي والمقترحات المقدمة من المستفيد النهائي والمتعلقة بخدمات القطاع السياحي في المملكة خلال العام 2018.

وبلغ عدد الشكاوى المقدمة لمركز الاتصال السياحي الذي تشرف عليه الهيئة، والمتعلقة بالخدمات المقدمة في المنشآت السياحية 14.633 ألف شكوى، تركزت على خدمات قطاع الإيواء ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وتضمنت الشكاوي، مخالفات إدارية ونظامية وتسعيرية شملت مختلف القطاعات المرتبطة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث قدم المتصلون عدد 265 اقتراحا لتطوير الخدمات السياحية عبر تواصلهم المباشر مع المركز.

وتلقى مركز الاتصال السياحي عبر الرقم الموحد “19988”، خلال العام المنصرم 2018، حوالي 49.069 ألف اتصال من جميع المناطق، منها 33.262 ألف اتصال استفسار عن مجمل الخدمات السياحية بالمملكة.

واستطاع العاملون في المركز توفير ما يزيد على 32 ألف من البيانات والمعلومات عن مختلف الخدمات السياحية وعن مواقع المنشآت السياحية، والتي يحتاجها المواطنين والمقيمين وزوار المملكة، والتي تسهم في تحديد وجهتهم وتنقلاتهم بين المناطق والمدن، كما جرى إفادتهم عن قرابة 2400 عرضا من العروض والتخفيضات السياحية التي تقدمها القطاعات السياحية في الإجازات والأعياد واليوم الوطني، وتم الرد على ما يزيد عن 33 الف اتصال بالاستفسار عن المهرجانات والفعاليات التي أقيمت بالمملكة على مدار العام الماضي 2018.

وأسهمت المنصات والمواقع والبوابات الإلكترونية للسياحة السعودية، والتطبيقات السياحية على أجهزة الهواتف الذكية، والاستعانة بحسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة جميعها بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في خفض حجم الاتصال الهاتفي بمركز الاتصال السياحي.

يذكر أن مركز الاتصال السياحي “19988” هو أحد برامج الهيئة العامة للسياحة والآثار للإسهام بالتعريف بالمهرجانات والفعاليات والبرامج، والانشطة السياحية التي يقيمها القطاعان الحكومي والخاص في جميع مناطق ومحافظات المملكة ويعمل كقناة معلومات شاملة لإرشاد السياح للمواقع والخدمات السياحية التي يبحثون عنها في مختلف المناطق، وذلك من خلال الإجابة على استفساراتهم هاتفياً وبيان المعلومات والعروض التجارية ومواقع المدن الترفيهية ومراكز التسوق والمعارض والمطاعم ومكاتب تأجير السيارات وغيرها من الخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي، إضافة إلى استقبال الشكاوي والملاحظات والاقتراحات على الخدمات والفعاليات السياحة على مدار الساعة.