لندن- الوئام:

تقدم لكم الوئام مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب “أولد ترافورد” اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

تنطلق المباراة في الساعة (18:05 بتوقيت الإمارات)، و(17:05 بتوقيت السعودية)، و(16:05 بتوقيت القاهرة)، و(14:05 بتوقيت جرينيتش).

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

تجمع المباراة بين غريمين لهما علاقة غير ودية في كرة القدم، ليفربول الذي ينافس على لقبه الأول منذ عام 1990 في بطولة الدوري برصيد 65 نقطة، متقاسما الصدارة مع مانشستر سيتي، وعلى الجانب الآخر مانشستر يونايتد الرابع بـ51 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

كانت نتيجة الدور الأول انتهت بفوز ليفربول بنتيجة (3-1) على ملعب “آنفيلد”، وكانت الهزيمة سببا في رحيل مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

ورش مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أرضية ملعب “أولدترافورد”، الذي يستضيف مباراة الكلاسيكو أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح اليوم الحمد، في قمة مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”، بـ”الثوم”.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

وكشفت صحيفة “صن” الإنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد أقدم على رش ملعب “أولد ترافورد” بـ”الثوم” للقضاء على الطفيليات وتسهيل حركة الكرة على أرض الملعب.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

وأضافت الصحيفة على الرغم من الرائحة الكريهة التي تبعث داخل الملعب جراء رش الملعب بالثوم، إلا أن الإقدام على هذا الأمر يعد شيئاً ضرورياً من أجل الحفاظ على جودة العشب وقتل الفطريات.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول والذي خاض 26 مباراة، في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين بملعب “أنفيلد” انتهت بفوز ليفربول على مانشستر يونايتد بنتيجة 3 – 1.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

من جهة أخرى قال السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، إن فريقه سيخوض المباراة المقررة أمام مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في المرحلة الـ27 من الدوري الإنجليزي، بثقة عالية في قدرته على الفوز.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

وكانت آخر هزيمة مني بها مانشستر يونايتد بالبريميرليج في 16 ديسمبر الماضي، أمام ليفربول (1-3) على ملعب “أنفيلد”، وسجل شيردان شاكيري حينها ثنائية للريدز، بعد أن أحرز ماني الهدف الأول.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

وبعدها حقق مانشستر يونايتد، صحوة مع تعيين أولي جونار سولسكاير، مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم، ولم يتلق الشياطين الحمر أي هزيمة في 9 مباريات بعدها بالبريميرليج.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

لكن ماني، شدَّد على طموح ليفربول في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة؛ حيث يأمل الفريق في الانفراد من جديد بصدارة الدوري؛ حيث يحتل المركز الثاني حاليًا بفارق الأهداف فقط، خلف مانشستر سيتي.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

وقال ماني، في تصريحات لموقع ليفربول على الإنترنت: بالطبع كل لاعب يحلم بخوض هذا النوع من المباريات، وبالطبع يتمنى الفوز.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

وأضاف الجميع يعرف أن المواجهات أمام يونايتد دائمًا ما تكون صعبة، لكننا نتمتع بالثقة، وأعتقد أنه بإمكاننا تجاوز المواجهة، سنخوض المباراة ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

وتابع : كل مباراة أمامنا الآن تحظى بأهمية كبيرة للغاية. ندرك هذا، لذلك سنركز في كل مباراة على حدة.

موعد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 24-2-2019

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز

المباراة: مانشستر يونايتد ضد ليفربول الأسبوع: 27

الملعب: أولد ترافورد

الحكم: مايكل أوليفير

المعلق : علي محمد علي

التوقيت: مساء اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 في تمام الساعة 17.05 بتوقيت مكة المكرمة والساعة 16.05 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بث مباشر في الدوري الإنجليزي

S.Sport Turkey

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Sport Klub 2 Serbia

Ziggo Sport Select HD

Canal + poland HD

Varzish Sport HD

RMC Sport 1

Vamos HD#