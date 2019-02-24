إغلاق 45 محلا بجدة خلال جولات رقابية على الأسواق

الوئام - متابعات

أغلقت أمانة محافظة جدة، 45 محلاً، ضمن 359 جولة رقابية على الأسواق ،في نطاق 3 بلديات فرعية، وأوقعت غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 203 الآف ريال، نظير مخالفات على الأسواق والنظافة والتعديات.

وفي إطار مراقبة الأسواق، نفذت بلدية البلد الفرعية ١٥٦ جولة على المنشآت الصحية، نتج عنها إغلاق 16 محلاً وإنذار 57 موقعاً مخالفاً، فيما نفذت بلدية الجامعة الفرعية في نطاقها 52 جولة نتج عنها إغلاق 10 محلات وإنذار 31 موقعًا مخالفًا وبلغ إجمالي الغرامات على المنشآت المخالفة 12600 ريال.

وأزالت بلدية الجامعة ضمن أعمال النظافة ومعالجة التشوه البصري 100 طن من مخلفات البناء جرى حصرها في 12 موقعًا، فيما أوقعت غرامات بقيمة 3000 آلاف ريال إزاء مخالفات بيئية، وشملت الأعمال إزالة 191 لوحة إعلانية مخالفة، وكذلك تنفيذ أعمال رش للمكافحة الحشرية في 1690 موقعًا، بينما خالف قسم مراقبة المباني والتعديات 10 مواقع بعد رصد عدد من الملاحظات مع إيقاع الغرامات عليها بقيمة إجمالية بلغت 7000 ريال.

من جهتها نفذت بلدية المليساء الفرعية جنوب المحافظة 151 جولة على الأسواق أسفرت عن إغلاق 19 محلًا وإشعار 127 موقعًا ورصد بسطات مخالفة تعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك، حيث جرى إتلاف 64 طنًا من المعلبات والمواد الغذائية الفاسدة، وأوقعت غرامات مالية على المنشآت المخالفة بقيمة 92.858 ريالا، فيما أزال قسم مراقبة المباني والتعديات في بلدية المليساء ثمانية تعديات في القرينية والقوزين على مساحة إجمالية بلغت 25000 متر مربع، وخالف القسم 18 مبنى وأوقع على ملاكها غرامات مالية بقيمة 80 ألف ريال.

وضمن أعمال النظافة ومعالجة التشوه البصري أزالت بلدية المليساء 20 ألف م3 من مخلفات البناء جرى حصرها في 9 مواقع, فيما أوقعت غرامات بقيمة 8 آلاف ريال إزاء مخالفات بيئية، كما أزالت 27 لوحة إعلانية عشوائية و 138 حظيرة، ونفذت أعمال رش لـ 11 موقعًا.

وقدمت أمانة محافظة جدة الشكر لسكان جدة وزوارها على تعاونهم ومساهمتهم في تحسين الخدمات من خلال تبليغهم عن المخالفات البلدية عبر القنوات الرسمية وهي مركز الطوارئ والبلاغات بلدي 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.