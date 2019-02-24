إزالة مباسط مياه زمزم المخالفة والبيع العشوائي على الطرق السريعة

مكة- الوئام- حجب العصيمي

أزالت بلدية العزيزية الفرعية ممثلة بإدارة الخدمات وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، مباسط مياه زمزم المخالفة على الطرق السريعة، ومنعت البلدية الباعة الجائلين المخالفين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي لمياه زمزم والمتاجرة في هذا النشاط بأي شكل من الأشكال.

وتمكنت فرق الرقابة الميدانية بإشراف رئيس بلدية العزيزية الفرعية، وبمتابعة مدير إدارة الخدمات ومشاركة 21 مراقبا و34 عامل نظافة من إزالة 16 مبسط مخالف لبيع مياه زمزم وجرى مصادرة 174 جالون زمزم على طريق الهدا السريع.

وحذرت بلدية العزيزية من استعمال عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر الموجودة على الطُرق السريعة، نظرًا لتعرضها المباشر لأشعة الشمس ولسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحية، مؤكدة متابعتها لكافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتكثيف الجولات اليومية للرفع من مستوى الخدمات المقدمة والقضاء على جميع الظواهر السلبية لتأمين الأجواء الصحية الآمنة وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي للمواطنين والمقيمين زوار بيت الله الحرام.