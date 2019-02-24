تقرير الجولة 21.. الهلال يغرد في الصدارة والشباب يعزز موقعه في المركز الثالث

واس- الوئام:

اختتمت منافسات الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، أمس، التي شهدت 7 انتصارات وتعادل وحيد.

وفاز الفتح على الأهلي 2-1، والهلال على الاتحاد 2-0، والتعاون على الباطن 4-1، والشباب على القادسية 1-0، والوحدة على أحد 4-1، والفيصلي على الرائد 3-0، والنصر على الفيحاء 1-0، فيما تعادل الحزم أمام الاتفاق 1-1.

وحافظ الهلال، المتصدر على فارق النقاط الست بينه وبين النصر حيث وصل للنقطة 52 مقابل 46 نقطة للنصر صاحب المركز الثاني، فيما عزز الشباب موقعه في المركز الثالث بـ 40 نقطة يليه التعاون الرابع بـ 36 بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس، فيما يلي أبرز الأرقام والإحصائيات بعد نهاية الجولة الـ 21

– شهدت الجولة تسجيل 22 هدفًا منها 18 هدفًا بالقدم اليمنى و3 باليسرى وهدف بالرأس.

– سجل اللاعبون الأجانب 13 هدفًا فيما تكفل المحليون بتسجيل 9 أهداف.

– أشهر في الجولة 35 بطاقة صفراء فيما خلت من أي بطاقة حمراء.

– أكثر النتيجة التي تكررت 1-0 “مرتين” و4-1 “مرتين”.

– يعد فريق الهلال الأقوى هجومًا بـ 53 هدفًا.

– أحد الأضعف هجومًا بـ 16 هدفا.

– الشباب الأقوى دفاعًا بـ 13 هدفًا سكنت شباكه.

– أحد الأَضعف دفاعًا بـ 46 هدفًا.

– الهلال الأكثر فوزًا بـ 16 انتصارا.

– أحد والاتحاد الأقل فوزًا بـ 3 انتصارات لكل منهما.

– الحزم أكثر الفرق تعادلًا بـ 8 مباريات.

– القادسية الأقل تعادلًا بمباراتين فقط.

– عزز لاعب نادي الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز صدارته للهدافين بـ 17 هدفًا، يليه الكاميروني ليندر تاوامبا “التعاون” بـ 15 هدفًا.

– بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في مباريات الجولة 72366 متفرجا، فيما شهدت مباراة الاتحاد والهلال الحضور الجماهيري الأكبر في الجولة بـ 52210 متفرجين.