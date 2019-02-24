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لقطة جميلة.. ملك البحرين يقبّل رأس خادم الحرمين ويرفض قيامه للسلام عليه (فيديو)

لقطة جميلة.. ملك البحرين يقبّل رأس خادم الحرمين ويرفض قيامه للسلام عليه (فيديو)
weam.co/575725

قبّل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، في بداية انعقاد القمة العربية الأوروبية في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وأثناء البث المباشر لوقائع القمة على التلفزيون الرسمي المصري، ظهر ملك البحرين يقترب من صاحب السمو الملك سلمان، ويميل إليه ويقبل رأسه رافضا أن يقوم من مكانه ليصافحه.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد افتتح اليوم أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

 

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