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تعرف عليها

شاهد .. ” هواوي mate x ” يفاجئ العالم .. هاتف بشاشة كبيرة عند طيها تتحول لشاشتين صغيرتين

شاهد .. ” هواوي mate x ” يفاجئ العالم .. هاتف بشاشة كبيرة عند طيها تتحول لشاشتين صغيرتين
weam.co/575737
الوئام-متابعات

كشفت شركة هواوي النقاب عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي بسعر 2600 دولاراً، وذلك تهيأ للجيل المقبل من الاتصالات المتنقلة والجيل الخامس 5G.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه #الولايات_المتحدة بحملات لمنع الشركة الصينية من شبكات 5G لمخاوف أمنية.

وسيكون لدى Huawei Mate X شاشتين واحدة في كل جانب للتحول لدى فتحها إلى شاشة لوحية واحدة بحجم 8 بوصات.

وتستحوذ هواوي على ثاني أكبر حصة سوقية للهواتف الذكية في العالم بعد #سامسونغ وهي تسعى لأن تكون سباقة في تطوير هواتف الـ5G التي تسمح بإنترنت فائق السرعة وقد شاركت أيضا في تطوير الشبكات.

كما يأتي هذا الإطلاق بعد أقل من أسبوع على إطلاق سامسونغ الكورية هاتفا مماثلا ولكن بدون تقنية الـ 5G وبسعر 2000 دولار.

 

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