السعوديون يشاركون أشقاءهم في الكويت الاحتفالات بالعيد الوطني الـ58

الوئام - متابعات

شارك السعوديون إخوانهم في الكويت بالاحتفالات بالعيد الوطني الـ58، معبرين عن فرحتهم ووقوفهم جنبا إلى جنب مع شعب الكويت الشقيق كما كان التاريخ دائما.

وتحتفل دولة الكويت بالذكرى الـ58 لاستقلال الكويت عن المملكة المتحدة واليت تحل رسميًا يوم 25 فبراير من كل عام، وبدأت الاحتفالات داخل الأراضي الكويتية، وفي سفارات الكويت بالدول العربية والأجنبية منذ عدة أيام.

وتزينت معالم وشوارع الكويت بالأعلام، وصور أمير البلاد، التي توزعت على المباني والسيارات للتحضير للمسيرات الوطنية، إضافة إلى الأسواق والمجمعات التي اكتست بالحلّة الوطنية.

ولم تقتصر الاحتفالات على الكويت، بل تعدتها إلى دول الخليج التي شاركت بالاحتفالات من خلال استقبال الزوار الكويتيين بأعلام بلدهم، والورود، وتهنئتهم بعيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المملكة على العهد

وتشارك المملكة الكويت في احتفالاتها بعيدها الوطني كما دأبت دائما أن تشارك الأشقاء أفراحهم و أتراحهم ، وفي لفتة طيبة هنأ الأمن العام السعودي دولة الكويت بعيدها الوطني، وكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر، نشارك أشقاءنا في دولة الكويت احتفالهم باليوم الوطني 58 ويوم التحرير 28 ونتمنى لهم دوام الأمن والاستقرار.

وتوشحت صالات مطار الملك خالد الدولي في السعودية، الأحد، بأعلام دولة الكويت الشقيقة، احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ 58، وتعبيراً عن مدى عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين.

وأقامت شركة “مطارات الرياض” التي تضطلع بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية عدداً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة؛ لمشاركة الأشقاء في دولة الكويت فرحتهم، وتضمنت الفعاليات عرض عبارات ترحيبية خاصة بهذه المناسبة على شاشات العرض داخل الصالات، كما تم استقبال المسافرين القادمين والمغادرين من دولة الكويت الشقيقة بالورود والهدايا التذكارية.

وحظيت هذه الفعاليات بتفاعل كبير بين مسافري وعاملي مطار الملك خالد، في مشاهد تؤكد مدى متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

مظاهرة حب على تويتر

ونافس على صدارة قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الكويت والإمارات، هاشتاجات “الكويت بلادنا الكويت” و”اليوم الوطنى الكويتى”، التى عبر من خلالها مغردون عرب عن احتفائهم بالعيد الوطني الكويتي.

من جهته، قال الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، “الكويت اللى لها التاريخ يذكر بالعطاء والجود والفعل الكريم.. اللسان يعجز يا عربان يشكر دورها فى ذلك العهد القديم.. جابت التعليم فى منهج مقرر حق جيلى لعبت الدور العظيم.. كلما فبراير بعيده تكرر يا الكويت قلوبنا نحوك تطير”.

فيما شارك مواطنون بتعليقاتهم وإعادة نشر أغانى وطنية كويتية، فقال أحدهم “أصبحنا بنعمة الأمن والأمان بفضل من الله وبوقفة أشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجى، وعلى قائمتها الملك فهد رحمه الله”، بينما نشر آخر مقطع فيديو للقفز بالمظلات، حيث طار شاب فى السماء بعلم الكويت، وعلق “ليْتَ الليالى كُلّها فبراير.. وليت المدن كُلّها كويت”، بينما قالت مواطن آخر “إنها ليست كويتاً وكفى إنها بيتاً ومأوى ونسب يابلادى دُمتِ للكون ضياء”.