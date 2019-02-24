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و يثني على المشاركين في عودته

أمير الجوف يطمئن على صحة الطفل المفقود

أمير الجوف يطمئن على صحة الطفل المفقود
weam.co/575779
الوئام-واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم اتصالًا هاتفيًا بوالد الطفل مشاري بن بندر العابط، الذي كان مفقودًا أثناء التنزه مع ذويه غرب مزارع سكاكا.
وقد اطمأن سموه خلال الاتصال على صحة الطفل، مهنئًا والديه بعودته سالمًا ولله الحمد.
وأثنى سمو أمير منطقة الجوف بتفاعل الفرق التطوعية وشبكات التواصل الاجتماعي وأبناء المنطقة مع الحدث، معربًا سموه عن شكره للجميع على ما قاموا به من جهود.
من جانبه أعرب والد الطفل عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اتصاله واطمئنانه على صحة الطفل، وهي ليست بمستغربة من سموه الكريم.

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