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تعبيرا عن عمق العلاقات

مطار الملك خالد الدولي يتزين بأعلام دولة الكويت احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ 58

مطار الملك خالد الدولي يتزين بأعلام دولة الكويت احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ 58
weam.co/575789
الوئام-الرياض

توشحت صالات مطار الملك خالد الدولي اليوم الأحد بأعلام دولة الكويت الشقيقة، احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ 58، وتعبيراً عن مدى عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة التي تجمع البلدين.

حيث أقامت شركة “مطارات الرياض” التي تضطلع بإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي، للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية عدداً من الفعاليات والأنشطة المتنوعة؛ لمشاركة الأشقاء في دولة الكويت فرحتهم، وتضمنت الفعاليات عرض عبارات ترحيبية خاصة بهذه المناسبة على شاشات العرض داخل الصالات، كما تم استقبال المسافرين القادمين والمغادرين من دولة الكويت الشقيقة بالورود والهدايا التذكارية.

وحظيت هذه الفعاليات بتفاعل كبير بين مسافري وعاملي مطار الملك خالد، في مشاهد تؤكد مدى متانة وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

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