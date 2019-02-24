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مقتل وإصابة عشرات المدنيين في قصف حوثي على سوق البقع بصعدة

مقتل وإصابة عشرات المدنيين في قصف حوثي على سوق البقع بصعدة
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قُتل وأصيب عشرات المدنيين في قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على سوق البقع في محافظة صعدة شمال اليمن.
وأجرى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اتصالاً هاتفياً بقائد محور صعدة العميد عبيد الأثل للوقوف على نتائج الهجوم.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن القصف خلف ضحايا من مرتادي السوق والبائعين.
وقال الفريق محسن ” إن الحادثة تعزز من الصورة الإرهابية والدموية لمليشيا الحوثي التي لا تتورع عن قتل وسفك دماء اليمنيين بشكل يومي وارتكاب مختلف الانتهاكات بحقهم” مؤكداً أن عزيمة اليمنيين قادرة على ردع هذا السلوك الإجرامي.

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