وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنجلاديش

الوئام-مكة

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة اليوم “الأحد” معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنجلاديش معالي الشيخ محمد عبدالله وزير الشئون الدينيه فى جمهورية بنغلاديش والوفد المرافق له ، في اطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440هـ .

وجرى خلال اللقاء بحث عدد الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظهما الله- لكي يؤدوا ضيوف الرحمن مناسكهم في راحة وأمن واستقرار .

من جانبه أشاد معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية بنجلاديش بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للعالم الإسلامي من خلال توفير جميع الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام ، لينعم الحاج برحلة إيمانية يسودها الأمن والإطمئنان ، مبرزاً الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الحج والعمرة في التسهيل على حجاج بيت الله الحرام وتفعيل برامجها التقنية لإنهاء اجراءاتهم على الوجه المطلوب .