جدة- الوئام:

يستعد فريق الأهلي السعودي بقيادة الأوروجوياني خورخي فوساتي لمواجهة نظيره الوصل الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

ولم يتمكن أي من الفريقين في حسم نتيجة مباراة الذهاب والتي جمعت بينهما على ملعب زعبيل حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وستنطلق المباراة بين فريق أهلي جدة وضيفه الوصل اليوم الاثنين الموافق 25-2-2019 في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات والقاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

من المقرر أن يتم إذاعة المباراة المنتظرة والحاسمة بين الأهلي والوصل عبر قناة “AD SPORT 1”.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وربما ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان من المحيط للخليج ديربي خليجي عربي بين الأهلي السعودي والوصل في إياب ربع نهائي البطولة العربية 2018-19.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

وقد نجح الراقي في العودة من استاد زعبيل بتعادلٍ إيجابي صعب بهدفين لمثلهما وأصبح أقرب من الإمبراطور الإماراتي لنصف النهائي، حيث أصبحت نتيجة التعادل السلبي أو حتى الإيجابي بهدفٍ لمثله في لقاء العودة كافيةً جداً لحصول الأخضر على بطاقة العبور، أما الأصفر فلا يكفيه إلا الانتصار بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة إيجابية أكبر من (2-2) لخطف بطاقة العبور.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

استهل الأهلي مشواره في المسابقة بسحق المحرق بخماسيةٍ نظيفة في الدور الأول كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب، ثم واجه وفاق سطيف وتخطاه بمجموع نتائج (2-1).

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

أما الوصل فبدأ المسابقة بكلاسيكو من العيار الثقيل ضد العين وتخطاه بصعوبةٍ بهدفين لهدف، ثم فجر مفاجأة من العيار الثقيل في دور الـ16 بتخطي الأهلي المصري بنتيجة (3-3) كمجموع لمباراتي الذهاب والإياب بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

سيتواصل غياب المدافع الدولي معتز هوساوي أمام الوصل بداعي الإصابة، بالإضافة إلى جوزيف دي سوزا لنفس السبب، ولن يفتقد الراقي أي لاعب آخر بسسب الإيقاف.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

سيبدأ خورخي فوساتي بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للراقي، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، نوح الموسى، سلمان المؤشر، حسين المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة بجانب دجانيني تفاريس ونيكولا ستانسيو.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

لن يفتقد فريق الوصل أي لاعب للإصابة أو للإيقاف، وستكون كل الأوراق جاهزة أمام المدرب لورينت ريجيكامب في لقاء ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

سيبدأ المدرب الروماني بنفس الطريقة التي يقود بها الفريق مبارياته، وكالمعتاد سيدفع بالثلاثي البرازيلي القوي فينيسيوس وكايو ودي ليما لقيادة هجوم الفهود في هذه المباراة.

مشاهدة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي بث مباشر في كأس زايد للأبطال

موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في كأس زايد للأبطال

البطولة: بطولة كأس زايد للأندية الابطال (البطولة العربية).

المباراة: الاهلي السعودي ضد الوصل الاماراتي مباراة اياب دور الثمانية

الملعب: مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

الموعد: اليوم الإثنين 25 فبراير 2019 ميلادياً،20 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،20:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة للمباراة:

AD SPORT 1