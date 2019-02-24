التعليقات: 0

واشنطن ترد “بشراسة” على تهديدات بوتن “النووية”

واشنطن ترد “بشراسة” على تهديدات بوتن “النووية”
weam.co/575813
الوئام - متابعات

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، انتقادات شرسة لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بوضع العواصم الغربية في مرمى الصواريخ الروسية، واصفا تهديده “فارغ” ويستهدف علاقات واشنطن بحلفائها.

ووصف بومبيو تهديد بوتن بنشر صواريخ جديدة ضد العواصم الغربية بأنه “يهدف إلى إحداث شرخ بين واشنطن وحلفائها”.

وكان بوتن قد حذر الأسبوع الماضي نظيره الأميركي دونالد ترامب من مغبة نشر أية صواريخ جديدة في أوروبا، بعد انهيار معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى، التي أبرمت بين واشنطن وموسكو إبان الحرب الباردة.

ولوح الرئيس الروسي حينها بأن بلاده سترد بنشر أسلحة تستهدف “مراكز صنع القرار”.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “سي إن إن” الأميركية، الأحد، قال بومبيو إن تصريحات بوتن هي “تهديد فارغ”، وأن الرئيس الروسي يحاول تحويل الانتباه بعيدا عن انتهاكات موسكو للمعاهدة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الأميركي قوله: “لقد انتهك الروس المعاهدة.. وحان وقت معرفة كيفية التحرك إلى الأمام وتقديم شيء يمكن للروس قبوله”.

وأوضح بومبيو أن “تبجحه (بوتن) يهدف إلى محاولة إقناع العالم ودق إسفين بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت الجميع فيه متحدون”.

وأضاف: “الأوروبيون يدعمون قرارنا تماما، وسنتحرك إلى الأمام معا لضمان أمن الشعب الأميركي”.

وفي وقت سابق من فبراير الجاري، أعلنت الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسطة المدى، وقالت إن روسيا انتهكت المعاهدة لسنوات عديدة من خلال نشر نظام صاروخي جديد. من جانبها، تصر روسيا على أن نظامها الصاروخي الجديد لا ينتهك المعاهدة.

أما رئيس حلف شمال الأطلسي، ينز ستولتنبرغ، فأكد عدة مرات في الأسابيع الأخيرة أن الحلف لن ينشر أية أسلحة نووية تطلق من البر، ردا على الصواريخ الروسية.

روابط ذات صلة

واشنطن: يجب العمل على إيقاف النظام الإيراني ودفعه إلى تغيير سلوكه

واشنطن: يجب العمل على إيقاف النظام الإيراني ودفعه إلى تغيير سلوكه

الولايات المتحدة تتهم ضابطة أمريكية بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة تتهم ضابطة أمريكية بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني

وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يشكل تهديدا على الديمقراطيات في العالم

وزير الخارجية الأمريكي: بوتين يشكل تهديدا على الديمقراطيات في العالم

بكين تتهم واشنطن بتحويل الفضاء إلى “ساحة معركة”

بكين تتهم واشنطن بتحويل الفضاء إلى “ساحة معركة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>