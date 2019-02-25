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وزير الإعلام اليمني يواجه فريق الرقابة الأممي: لماذا التعنت بشأن ممرات المساعدات؟

وزير الإعلام اليمني يواجه فريق الرقابة الأممي: لماذا التعنت بشأن ممرات المساعدات؟
weam.co/575822
الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن فريق الرقابة التابع للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي يرفضون التعاطي مع مقترح الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بإخراج كميات القمح المخزنة في صوامع البحر الأحمر والمساعدات الإنسانية عبر الممرات الآمنه الواقعة ضمن سيطرة الجيش من المطاحن جنوبا حتى مديرية الخوخة.

وأضاف الإرياني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن استمرار فريق الرقابة الدولية في رفض المقترح الحكومي بخصوص الممرات الإنسانية الآمنة رغم تعنت المليشيا الحوثية في تنفيذ باقي المقترحات ورفع الألغام في حي 7 يوليو أو كيلو 16 يثير الكثير من علامات الاستفهام!!!.

 

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