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بعد محادثات تجارية ناجحة

ترامب يؤجل فرض زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

ترامب يؤجل فرض زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية
weam.co/575825
واشنطن- الوئام:

أجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فرض زيادة على التعريفات الجمركية على الواردات الصينية بعد محادثات تجارية مع الممثلين الصينيين مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها مثمرة للغاية.

وأعرب ترامب عن سعادته لتحقيق الولايات المتحدة تقدمًا كبيرًا في محادثاتها التجارية مع الصين حول قضايا هيكلية مهمة، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، والزراعة، والخدمات، والعملة، وعدد من القضايا الأخرى.

وأضاف “نتيجة لهذه المحادثات المثمرة للغاية، سأقوم بتأجيل الزيادة الأمريكية في التعريفات الجمركية التي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من مارس”، موضحًا أنه في حال إحراز الجانبين مزيدًا من التقدم، فسنخطط لعقد قمة ثنائية بيني وبين الرئيس الصيني شي جين بينغ، لإبرام اتفاق.

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