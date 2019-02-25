«فيسبوك» تعتزم وقف استخدام برامج جمع بيانات المستخدمين

واشنطن- الوئام:

تعتزم فيسبوك وقف استخدام برامج أبحاث السوق المجانية، وحذف تطبيقها “أونافو في.بي.إن” من متجر “غوغل بلاي” بشكل استباقي، وذلك في أعقاب تقرير نشره موقع “تك كرانش” للتكنولوجيا عن أن أحد تطبيقات “فيس بوك ريسيرش” يستخدم شفرة التطبيق “أونافو” للحصول على بيانات حول مستخدمي الشبكة المراهقين.

كما تعتزم الشبكة وقف برنامج “أونافو بروتكت” فيما بعد، في حين ستوقف نشاط جمع بيانات المستخدمين لصالح أبحاث التسويق فورا، في حين ستسمح باستمرار تشغيل تطبيق “فيرتشوال برايفت نتورك” على المدى القصير حتى يمكن للمستخدمين إيجاد تطبيقات بديلة.

في الوقت نفسه أوقفت شبكة فيسبوك استقطاب مستخدمين جدد لتطبيق “فيس بوك ريسيرش” والذي مازال يعمل مع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد” لكنها اضطرت إلى حذفه من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل “آي.أو.إس” التي تنتجها شركة أبل الأمريكية للإلكترونيات، بعد الكشف عن انتهاك هذا التطبيق لقواعد شركة أبل بشأن التطبيقات.

يذكر أنه كان يتم تقديم تطبيق “أونافو” على أساس أنه طريقة “لمنع التطبيقات من استخدام خلفيات بياناتك .. ولاستخدام شبكة في.بي.إن الآمنة لمعلوماتك الشخصية” لكنه يشار أيضاً إلى أنه سيجمع معلومات عن “الوقت الذي تقضيه في استخدام التطبيقات وبيانات شبكة المحمول أو شبكة واي فاي التي يتم استخدام التطبيق عبرها، ومواقع الإنترنت التي يتم زيارتها والدولة الموجود فيها المستخدم ونوع الجهاز والشبكة المستخدمة”.