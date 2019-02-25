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قوات الجيش قصفت تعزيزات للحوثيين

مقتل وإصابة 11 حوثياً غربي الضالع

مقتل وإصابة 11 حوثياً غربي الضالع
weam.co/575832
صنعاء -الوئام:

لقي 7 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب 4 آخرين بقصف مدفعي لقوات الجيش، في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري لموقع “نيوزيمن” الإخباري، أن قوات الجيش اليمني قصفت تعزيزات للحوثيين، في أطراف منطقة الطاحون غربي الحشاء، وأسفر القصف عن مصرع 7 من عناصر الميليشيا، وجرح 4 آخرين، وتدمير طقماً تابعاً لها.

ولفت المصدر إلى أن الميليشيا كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع الجيش، في مناطق الطاحون والدخلة وحبيلي نعمة ويحيى جنوب غرب مديرية الحشاء.

وتتكبد ميليشيا الحوثي في محيط مديرية الحشاء، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وذلك خلال محاولاتها الفاشلة لاستعادة مواقع خسرتها في معارك سابقة مع الجيش الوطني.

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