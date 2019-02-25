مكافحة الفساد: خادم الحرمين أولى أهمية كبرى لتعزيز قيم النزاهة

الرياض- الوئام:

إفتتح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – لحماية النزاهة بندر بن أحمد أبا الخيل أعمال ندوة دور الرقابة الإلكترونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال أبا الخيل: يأتي تنظيم هذه الندوة انطلاقاً من حرص نزاهة على توثيق الصلة بينها وبين شركائها، والهدف منها؛ تسليط الضوء على برنامج الرقابة الإلكترونية الذي يعد أحد التوجهات الاستراتيجية لنزاهة الهادف إلى إيجاد بيئة متكاملة للرقابة باستخدام التقنيات الحديثة للحد من مخاطر الفساد.

وقال أبا الخيل: لقد أولى خادم الحرمين الشريفين أهمية كبرى لتعزيز قيم النزاهة، ومكافحة الفساد حينما أكد في كلمته عند إعلان ميزانية الخير والنماء لهذا العام من تصميم على الاستمرار في محاربة الفساد، وتوجيهه الوزراء برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات، بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين.