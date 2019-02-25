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مقصودة للتأثير على المؤتمر الجامع

القاهرة رداً على أردوغان: تصريحاتكم محاولة للفت الأنظار بعيداُ عن القمة العربية الأوروبية

القاهرة رداً على أردوغان: تصريحاتكم محاولة للفت الأنظار بعيداُ عن القمة العربية الأوروبية
weam.co/575837
القاهرة- الوئام:

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاولة للفت الأنظار بعيداُ عن القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مصر.

وأوضح شكري في تصريحات متلفزة، أن تصريحات أردوغان مقصودة للتأثير على المؤتمر الجامع للدول العربية والأوروبية على أرض مصر، وما يؤكده من محورية الدور المصري.

وأضاف “نأخذ هذه التصريحات على أن فيها قدراً من المحاولة للفت الأنظار بعيداً، ولهذا لم نتناول هذا الأمر اليوم لأننا منشغلون بما هو أهم بكثير من أي أحقاد”.

وحول إذا كان سيكون هناك رد مصري رسمي على تصريحات أردوغان، قال الوزير سامح شكري “نبتعد عن أن ننزلق إلى هذا المستوى ونبتعد عن مثل هذه الأساليب”، في إشارة إلى انشغال مصر بتنظيم القمة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن هجوماً على نظيره خلال حوار متلفز أمس.

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