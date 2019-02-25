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ليبلغ الإجمالي 290.2 مليار ريال

السعودية: ارتفاع قيمة أصول صناديق الاستثمار بنسبة 15%

السعودية: ارتفاع قيمة أصول صناديق الاستثمار بنسبة 15%
weam.co/575844
الوئام - متابعات

ارتفعت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية، بنسبة 15%، خلال العام الماضي، مقارنة بنهاية 2017، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 290.2 مليار ريال.

وقالت هيئة السوق المالية، اليوم، في بيان، إن الصندوق الاستثماري يشتمل على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضم الصناديق العامة والصناديق الخاصة.

وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية.

ويعود هذا الارتفاع في قيم أصول الصناديق، بحسب تقرير هيئة السوق المالية، إلى زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة (صندوق استثمار مؤسس في المملكة ولا يكون صندوقاً عاماً)، والتي تشكل 61% من إجمالي قيم أصول الصناديق، حيث ارتفعت بنسبة 26%، مقارنة بعام 2017 لتبلغ 178.3 مليار ريال.

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