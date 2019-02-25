مصادرة كميات من الحطب المحلي بمطاعم العاصمة المقدسة

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

قامت شعبة البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة بالاشتراك مع الضبط الاداري وبلدية المعابدة بحملة مصادرة لكميات من الحطب والفحم المحلي بالمطاعم والذي يعتبر مخالفاً لأنظمة المراعي والغابات التي تحظر الاحتطاب منها وقطعها .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن ذلك جاء نتيجة لعمل لجنة مشكلة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة والأمانة والجهات الأمنية داخل العاصمة المقدسة في مواقع مختلفة شملت الأسواق والطرق والأماكن العامة.

وأكد الجار الله أن وزارة البيئة والمياه والزراعة شددت على تطبيق النظام بهذا الخصوص الذي يشمل مصادرة الحطب وتطبيق الغرامة المالية لكل طن من الحطب والفحم المحلي، كذلك غرامة على قطع الأشجار والشجيرات الخضراء ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في القطع، خاصة مع توفر الحطب والفحم المستورد من عدة دول والمعفي من الرسوم الجمركية.