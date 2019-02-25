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والدفاع المدني يحذر

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

“الأرصاد”: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
weam.co/575863
الوئام - متابعات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، على منطقة الباحة.

وشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa ، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على الباحة

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