التعليقات: 0

تديرها كوادر متخصصة تتمتع بخبرة كبيرة

إطلاق المرحلة التجريبية لحضانة الأطفال بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض

إطلاق المرحلة التجريبية لحضانة الأطفال بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض
weam.co/575881
الرياض- الوئام:

بدأت وزارة العدل أمس بالعمل التجريبي لحضانة الأطفال في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي.

ويدير الحضانة كوادر متخصصة تتمتع بخبرة كبيرة في مجالها، وتغطي الفئات العمرية من عمر يوم وحتى تسع سنوات.

وتأتي الحضانة في محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لحفظ حقوق الأطفال، منها مبادرة توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، بديلاً عن مراكز الشرطة، في خطوة ستنعكس إيجابيًا على نفسية الأطفال خلال زيارة المحكمة مع ذويهم.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في “نظام الحماية من الإيذاء” و”نظام حماية الطفل” في حالة النظر القضائي.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق التجربة في جميع محاكم الأحوال الشخصية في المملكة؛ لرفع رضا المستفيدين، وتيسير العدالة، وحفظ حقوق الأطفال وتوفير بيئة مناسبة لهم .

روابط ذات صلة

“العدل” تدعو 59 مرشحة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين

“العدل” تدعو 59 مرشحة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين

كتابات العدل المتنقلة تصل الأحساء .. والجبيل قريبا

كتابات العدل المتنقلة تصل الأحساء .. والجبيل قريبا

توجيه عاجل من “الصمعاني” بخصوص كتابة العدل الثانية بشمال الرياض

توجيه عاجل من “الصمعاني” بخصوص كتابة العدل الثانية بشمال الرياض

“العدل”: 10 آلاف حكم في دعاوى الحضانة والزيارة خلال العام الجاري

“العدل”: 10 آلاف حكم في دعاوى الحضانة والزيارة خلال العام الجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>