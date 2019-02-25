المنتخب السعودي للرماية يشارك في كأس العالم

الرياض- الوئام:

يشارك منتخب المملكه للرماية في بطولة كأس العالم للرماية على البندقية و المسدس المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي من ٢٤ فبراير إلى ١ مارس من عام ٢٠١٩ بمشاركة ٥٠٠ راميًا من ٦٠ دولة.

وتميزت البطولة بحضور كبير من أبطال العالم للرماه ومنافسة قويه ويمثل الأخضر ستة رماة تواجد معهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية أ.فارس عصمت السعدي وحضر تدريباتهم واجتمع مع الجهاز الفني واطلع على الاستعدادات وحث الرماة على بذل الجهد للوصول لمنصات التتويج

و قد اختتمت مسابقة مسدس ضغط الهواء هذا اليوم بتحقيق الرامي عطالله ندآ العنزي المرتبة ١٢ على العالم برقم ٥٨٠. بفارق ٣نقاط عن النهائي

وغدا تنطلق مسابقة البندقية ضغط الهواء ويُشارك في المسابقة رامياً وهم: فايز العنزي و مبارك الدوسري .