مدير شرطة الرياض يلتقي رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة

الرياض- الوئام

التقى مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري، صباح اليوم الإثنين، بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، رئيس فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض ماجد بن سليمان الحسين، ونائبه محمد بن زيد التميمي، ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض عبدالله بن أحمد السلمان.

وجرى خلال اللقاء، مناقشةً عدد من المواضيع المتعلقة بآلية العمل التكاملي بين القطاعات المعنية وسبل تطويرها وفقًا للخطط الحالية والمستقبلية بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول، سعيًا لتحقيق الغاية الأسمى في حفظ أمن المجتمع وضمان سلامته واستقراره.