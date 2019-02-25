الكويت تحتفل باليوم الوطني الـ58 .. وتتصدر “ترند” السعودية

الوئام - متابعات

تحتفل دولة الكويت الشقيقة، في 25 من فبراير كل عام، بالعيد الوطني للبلاد، الموافق لذكرى استقلالها، وكانت المملكة العربية السعودية، كعادتها مع الكويت الشقية في طليعة المهنئين، بالعيد الـ58.

حيث بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وشعبيا، تصدر هاشتاج “اليوم الوطني الكويتي 58” قائمة الترند الأكثر تداولا في المملكة، وهنأ أبناء السعودية أشقائهم الكويتيين، مجددين في الوقت ذاته، مبايعتهم لقيادة المملكة الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وفي الكويت، خرجت جموع المواطنين للاحتفال بالعيد الوطني للبلاد، والتنزه في معالم الكويت، وانتشرت أعلام الدولة في المعالم الرئيسية والميادين.