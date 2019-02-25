عمر المحاسن وكيلا للخدمات المشتركة بوزارة الخدمة المدنية

الرياض- الوئام

صدرت موافقة وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، بتكليف عمر بن محمد المحاسن، بالقيام بأعمال ومهام وكيل وزارة الخدمة المدنية للخدمات المشتركة، بالإضافة إلى مهامه كمدير عام للشؤون المالية.

ويعد عمر المحاسن من الكفاءات الوطنية الإدارية ذات الخبرة المميزة في مجال الإدارة، حيث عمل مديرًا عامًا لإدارة الميزانية والتقارير المالية في السوق المالية السعودية وتداول، ومديرًا عامًا للإدارة المالية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومستشارًا ماليًا في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ويحمل “المحاسن”، شهادة البكالوريوس في المحاسبة المالية من جامعة الملك سعود بالرياض، إلى جانب العديد من الشهادات المهنية والتخصصية.