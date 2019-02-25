“عمل عفيف” ينفذ حملة تفتيشية بمشاركة مساعد مدير عام تنمية الرياض

الرياض- الوئام

تفقد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل أحمد المطوع، مكتب عمل محافظ عفيف.

جاء ذلك خلال جولة اطلع فيها على سير العمل والآليات المتبعة لخدمة العملاء وإنجاز معاملاتهم، وسير الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب، للتأكد من تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.

رافق “المطوع”، المفتشين الميدانيين في إحدى حملاتهم التفتيشية، واستمع للمعوقات التي تواجههم، وقدم لهم جملة من التوصيات والتوجيهات التي تساهم في تطوير العمل وأداء المفتشين وأساليب التفتيش، وحث الجميع على مضاعفة الجهود والتعاون؛ لتذليل الصعابوتحقيق أهداف الخطة التفتيشية التي ترمي إلى ضبط سوق العمل من خلال تنفيذ اللوائح والقوانين التي شرعتها وزارة العمل والتنميةالاجتماعية.

يذكر أن مكتب العمل بمحافظة عفيف، هو واحد من بين “14” مكتبًا للعمل تابعة لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، تعمل على تنفيذ العديد من المهام مثل خدمات خدمة العملاء، مثل فتح ملف، شطب أو تعديل حالة منشأة، تحديث بيانات، الموافقة على نقل الخدمات، الرد على استفسارات العملاء والرفع بالمشاكل التقنية التي تواجه العملاء، بالإضافة إلى مهام التفتيش والعلاقات العمالية.