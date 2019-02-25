هيلة الفراج.. أول معلقة رياضية في تاريخ السعودية

متابعات- الوئام

تعد الإعلامية هيلة الفراج، أول معلقة رياضية في السعودية، ومن المقرر أن تخوض أول تجربة لها في عالم التعليق، الجمعة المقبل، خلال فعاليات كرة القدم النسائية الخليجية، على الصالة الخضراء بالدمام، بمشاركة 16 فريقًا من السعودية والكويت والبحرين وعمان والإمارات تمثلهم 200 لاعبة.

قالت إن الصدفة وحدها هي من قادتها لتكون أول معلقة رياضية سعودية، رغم أنها تمتلك عددًا من المقومات التي تؤهلها لأداء ذلك، منها الصوت المناسب، وقدرتها العالية في الإلقاء، وإجادة استخدامها المصطلحات الكروية المميزة، خاصة بعد اجتيازها الاختبارات اللازمة تحت إشراف اللجنة المنظمة للمسابقات.

وتمتلك خلفية رياضية كبيرة، اكتسبتها من عائلتها لحرص أفرادها على متابعة مباريات كرة القدم، وحدوث جدل فيما بينهم لاختلاف انتماءاتهم الرياضية ما بين النصر والهلال.

يشار إلى أن هيلة الفراج، عملت في برنامج إذاعي تعريفي معروف “وين رايح”، وتحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع، ومدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني، وحاصلة على شهادة إعداد المدربين TOT.