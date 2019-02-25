“الحسين” يزور مدير شرطة الرياض (صور)

زار فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسبن، مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري؛ في مكتبه.

وبحث الجانبان سبل التعاون ومد جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض ، والشرطة، بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني، لتحقيق تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ لراحة المواطنين والمقيمين.

وأكد مدير عام شرطة المنطقة اللواء المطيري، أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

وتأتي هذه الزيارة تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

حضر اللقاء مساعد مدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ محمد بن زيد التميمي ورئيس هيئة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان ؛ ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد بن إبراهيم السبر.