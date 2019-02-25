نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا يدشن أعمال دورته العاشره

الوئام-الرياض

يدشن نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا أعماله لهذا العام السبت المقبل في إحتفالية تشهدها العاصمة البريطانية لندن، وذلك بحضور نخبة من الباحثين والإعلاميين والإعلاميات .

كما ينظم النادي على هامش حفل الإفتتاح ندوة حوارية بعنوان الملحقيات السعودية في ضوء ٢٠٣٠ ويتحدث فيها عدد من المسؤولين في الملحقيات السعودية في بريطانيا عن الدور الكبير الذي تقوم به تلك الجهات خارج المملكه لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويعد نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا، الذي أجرىت انتخاباته مؤخراً للدورة العاشرة للنادي مؤسسة رسمية غير ربحية، تطلق فعالياتها من العاصمة البريطانية لندن، وتضم نخبة من الإعلاميين والإعلاميات والباحثين السعوديين في بريطانيا بهدف إبراز جهود المملكه خارجياً والتعريف بالمجتمع السعودي المتسامح والمحب للآخر وصقل المواهب الإعلامية السعودية ، كما يحظى بدعم من سفارة خادم الحرمين الشريفين والملحقية الثقافية في لندن.

وأوضح رئيس نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا، الأستاذ مالك معيض الهجله أن النادي يقدم رسالة مهمة من خلال القيام بالعديد من الفعاليات التي يقيمها في المدن البريطانية و تركز على التعريف بدور المملكة العربية السعودية خارجياً وما تشهده الدولة من نهضة تطويرية داخلياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله -، مشيراً إلى أن النادي سيعمل خلال دورته الحالية على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والأنشطة الإعلامية التي تهدف إلى المساهمة في تنمية وتطوير مهارات الإعلاميين وطلاب الإعلام السعوديين الدارسين في بريطانيا .