الأرصاد: موجة غبار تضرب معظم مناطق المملكة غدا

الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء الموافق 2019/02/26 في المملكة، قائلة إنه تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة، الأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، الأجزاء الغربية من الرياض”.

كما شملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على تلك المناطق كذلك على “الباحة، عسير، جازان، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية”.