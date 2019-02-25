بالفيديو.. طفلة يمنية تستغيث بالمبعوث الأممي: أريد أبي من يد الحوثيين

الوئام - متابعات

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الاثنين، فيديو للطفلة اليمنية نوران المنصوري وجهت فيه نداء لإيقاظ ضمير العالم والمعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، للضغط على المليشيا الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد وإطلاق سراح جميع المختطفين والمختفين قسريا ومن بينهم والدها الصحفي توفيق المنصوري.

وأضاف الإرياني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تيوتر، أن هذه الطفلة وآلاف الأطفال اليمنيين يفضحون ممارسات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تمارس الاختطاف القسري في حق الصحفيين اليمنيين بإجراءات محاكمات باطلة.