التعليقات: 0

بالفيديو.. طفلة يمنية تستغيث بالمبعوث الأممي: أريد أبي من يد الحوثيين

بالفيديو.. طفلة يمنية تستغيث بالمبعوث الأممي: أريد أبي من يد الحوثيين
weam.co/575988
الوئام - متابعات

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الاثنين، فيديو للطفلة اليمنية نوران المنصوري وجهت فيه نداء لإيقاظ ضمير العالم والمعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، للضغط على المليشيا الحوثية لتنفيذ اتفاق السويد وإطلاق سراح جميع المختطفين والمختفين قسريا ومن بينهم والدها الصحفي توفيق المنصوري.

وأضاف الإرياني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تيوتر، أن هذه الطفلة وآلاف الأطفال اليمنيين يفضحون ممارسات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تمارس الاختطاف القسري في حق الصحفيين اليمنيين بإجراءات محاكمات باطلة.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام اليمني يواجه فريق الرقابة الأممي: لماذا التعنت بشأن ممرات المساعدات؟

وزير الإعلام اليمني يواجه فريق الرقابة الأممي: لماذا التعنت بشأن ممرات المساعدات؟

وزير الإعلام اليمني: “حجور” معركة كل اليمنيين وبوابة النصر

وزير الإعلام اليمني: “حجور” معركة كل اليمنيين وبوابة النصر

وزير الإعلام اليمني يدين تعذيب ومحاكمة صحفيين من قبل مليشيا الحوثي

وزير الإعلام اليمني يدين تعذيب ومحاكمة صحفيين من قبل مليشيا الحوثي

وزير الإعلام اليمني: حديث مليشيا الحوثي عن إعاقة السلام واتفاق السويد مثير للسخرية

وزير الإعلام اليمني: حديث مليشيا الحوثي عن إعاقة السلام واتفاق السويد مثير للسخرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>