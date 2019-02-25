رامي مالك يتحدث عن أصوله المصرية بعد فوزه بجائزة الأوسكار 2019

متابعات- الوئام

نجح النجم المصري العالمي رامي مالك، في حصد جائزة أوسكار لعام 2019، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، وعقب فوزه بالجائزة في مسرح دولبي بهوليود، ألقى رامي مالك، كلمة وجه خلالها الشكر إلى والدته ووالده وكل من وقف بجواره، مؤكدًا اعتزازه بكونه من أصول مصرية.

لم تقتصر جوائز فيلم Bohemian Rhapsody على جائزة رامي مالك، كأفضل ممثل، لكن الفيلم فاز بجائزة أفضل مونتاج وأفضل مكساج.

رامي مالك، فاز بجائزة أفضل ممثل أيضًا عن الفيلم نفسه في مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، وكان لهذه الجائزة أثر كبير في الإقبال الكثيف على مشاهدته، حتى اقترب من تحقيق المليار الأولى من الإيرادات حينها، رغم أن التكلفة الإجمالية لإنتاجه تراحت من 50 إلى 55 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم حول قصة حياة المغني فريدي ميركوري التى يجسدها رامي مالك، المعروف بشذوذه لفريق Queen وموسيقاهم، وتحدى فريدي الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، حتى تصعد خلال الأحداث بأغانيهم الأيقونية ليحققوا نجاحًا كبيرًا.

الفيلم من بطولة رامي مالك بدور فريدي ميركوري، لوسي بوينتون بدور ماري أوستين صديقة فريدي، جويليم لي بدور برايان ماي، بين هاردي بدور روجر تايلور، جوزيف مازيلو بدور جون ديكون، آيدن جيلن بدور جون ريد، توم هولاندر بدور جيم بيتش، ألين ليش بدور بول بربنتر، مايك مايرز بدور راي فوستر.

وعقب فوز رامي مالك بالجائزة، هنأت السفارة المصرية في واشنطن الممثل الأمريكي من أصول مصرية، على جائزة الأوسكار، أفضل ممثل عن دوره فى فيلم “Bohemian Rhapsody”، قائلة في تغريدة لها على “تويتر”: “جعل المصريين سعداء وفخورين كأول أمريكي مصري يفوز بجائزة الأوسكار، مبروك رامي، المصريون فخورون بك”.

كما احتفى عدد كبير من نجوم الفن بفوز رامي مالك بجائزة الأوسكار لعام 2019، وسارعوا على تهنئته بهذه الجائزة، وكان في مقدمتهم المطربة نانسي عجرم، والمطربة شيرين عبدالوهاب، وغيرهما من نجوم الفن.