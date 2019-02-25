فيلم Green book يفوز بجائزة الأوسكار أفضل فيلم 2019

متابعات- الوئام

فاز فيلم Green Book بجائزة أوسكار لعام 2019 كأفضل فيلم، في الحفل الذي حضره النجمة إيمي آدامز وظهرت على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار بصحبة زوجها، والنجوم العالميين جنيفر لوبيز، وإيما ستون، وجايسون موموا، بطل فيلم أكوامان.

تدور أحداث الفيلم حول توني ليب الذي يجسده فيجو مورتينسون، حارس إيطالي أمريكي يتم استئجاره عام 1962 ليعمل سائقًا لصالح دون شيرلي “ماهرشالا علي”، واحد من أرقي عازفي البيانو في العالم، حيث يأخذه في جولة بين معالم جنوب أمريكا، ولأن دون شيرلي من أصل أفريقي أمريكي، فقد اعتمد خلال رحلتهما على كتاب النيجر الأخضر ليرشدهما إلى الفنادق الصغيرة، المطاعم ومحطات الوقود. لتتمكن الرحلة من فتح أعين كل رجل منهما على عالم الرجل الآخر، فضلًا عن توجيه بصيرتهما للعالم الذي يعيشان به.

الفيلم من بطولة فيجو مورتينسين بدور توني ليب، ماهرشالا علي بدور دون شيرلي، ليندا إدنا كاردليني بدور دولوريس، ديميتر مارينوف بدور أولغ، مايك هاتون بدور جورج، إقبال ثيبا بدور آميت.