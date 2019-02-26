روما- الوئام:

يفتح ملعب الأولمبيكو أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين لاتسيو وميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2018-19 وذلك مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 ميلادياً الموافق 21 جمادى الآخرة 1440 هجرياً.

مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر في كأس إيطاليا

تأهل الروسونيري إلى هذا الدور على حساب فريق نابولي في ربع نهائي الكأس بعدما حققوا الفوز بهدفين دون رد، أما في الدوري فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 25 مباراة، استطاع الديافولو أن يحتلوا المركز الرابع في الكالتشيو برصيد 45 نقطة، بعد أن حققوا الفوز في 12 مباراة، وتلقوا أربع هزائم، وتعادلو في 9 مواجهات.

مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر في كأس إيطاليا

يقدم لاتسيو موسمًا رائعًا حتى الآن في الكالتشيو وكانت آخر مبارياته في الدوري الإيطالي أمام فريق جنوى وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، وخاض الفريق 25 مباراة حتى الآن احتلوا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة خلف روما صاحب المركز الخامس حقق الفريق الانتصار في 11 لقاء وتعادل في خمس، وخسر في 8 مباريات.

مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر في كأس إيطاليا

سيفتقد ميلان في اللقاء ضد لاتسيو الخماسي ماتيا كالدارا، جياكومو بونافينتورا، كريستيان زاباتا، إيفان سترينيتش، بيبي رينا بداعي الإصابة، ولن يفتقد الروسونيري أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.

مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر في كأس إيطاليا

سيواصل المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو الاعتماد على الطريقة المعتاد عليها في الدوري، وسيعتمد على رومانيولي، موساشيو في قلب الدفاع، وفي الأمام بيونتيك بجانب سوسو وهاكان.

مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر في كأس إيطاليا

سيغيب عن لاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا كلًا من، جوردان لوكاكو، باستوس بداعي الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر في كأس إيطاليا

سيبدأ المدرب سيموني إنزاجي بنفس التشكيل المعتاد عليه مع الفريق، وسيبدأ بالثلاثي ستيفان رادو، لويز فيليبي، والاس في قلب الدفاع، وسيعتمد على الثنائي لويس ألبيرتو، تشيرو إيموبيلي لقيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء.

مشاهدة مباراة ميلان ولاتسيو بث مباشر في كأس إيطاليا

موعد مباراة ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا

البطولة: كأس إيطاليا 2018-19

المباراة: ميلان ضد لاتسيو مباراة ذهاب في نصف النهائي

الملعب: استاد الأولمبيكو

الموعد: اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2019،21 جمادى الأولى 1440 هجريًا،22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة للمباراة:

Rai 1

Sport Klub 1 Serbia

TRT Spor HD

BT Sport 2 / HD

TVP Sport HD

Sport TV 4