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أمطار متوسطة وزخات من البرد على هذه المناطق

أمطار متوسطة وزخات من البرد على هذه المناطق
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هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير، شملت مدينة أبها والمراكز المجاورة لها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة، كما شملت مراكز الشعف والواديين وواظ والسقا ومتنزهات وقرى السودة والسحاب وشعف آل ويمن.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير على لسان متحدثها الرسمي العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأيام القادمة من المكوث والتنزه في بطون الأودية، ومجاري السيول، نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة، داعيًا الجميع إلى الاطلاع على الإرشادات التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات، للحفاظ على سلامة الجميع.
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة رجال ألمع، شملت الأجزاء الشمالية من المحافظة، وشهدت محافظة سراة عبيدة أمطارا خفيفة.

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