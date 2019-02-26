لندن- الوئام:

يفتح ملعب ووكرز أبوابه مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26-2-2019 للقاء المثير بين فريق ليستر سيتي وبرايتون في الأسبوع الــ28 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مباراة الذهب بين الفريقين إنتهت بالتعادل لهدف لكل فريق لذا يسعى لستر سيتي للظفر بنتيجة اللقاء اليوم.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

من جانبه عبر كريس هيوتون مدرب برايتون آند هوف ألبيون عن انزعاجه الشديد من مستوى فريقه في الأسابيع الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودعا لاعبيه إلى حصد نقاط بأي وسيلة للبقاء في دوري الأضواء.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وكان برايتون بين العشرة الأوائل في الترتيب في ديسمبر لكنه تراجع حاليا للمركز 16 بعدما حقق انتصارا وحيدا في آخر 11 مباراة ليبتعد بثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأبلغ هيوتون قبل مواجهة ليستر سيتي اليوم الثلاثاء بالقول: يتعين أن نبدأ في حصد نقاط بأي طريقة ممكنة.قبل ثلاث مباريات في الدوري كنا في موقف جيد.. كنا على بعد سبع نقاط من منطقة الهبوط مقارنة بالوضع الحالي بعد ثلاث نتائج مخيبة.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال: هذا الوضع يشكل مصدر إزعاج لكنه يعبر عن مستوانا الحالي

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

على الجانب الاخر أقال ليستر سيتي مدربه كلود بويل يوم الأحد الماضي عقب هزيمة مذلة 4-1 أمام كريستال بالاس.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأضاف هيوتون المنافس يملك إمكانات كبيرة وأيضا لاعبين على أعلى مستوى لا أدري كيف سيؤثر هذا التغيير عليهم.يتعين التركيز على الأشياء التي نشعر أنها ستساعدنا على تحقيق نتائج طيبة ونحتاج إلى جمع بعض النقاط.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وسيغيب المدافع ليون بالوجون بسبب مشكلة في الكتف بينما سينتظر هيوتون قبل الدفع بالثلاثي جلين موراي ولويس دانك وخوسيه إزكيردو الذين عادوا لتوهم من اصابات.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويبدو أن اختيار بويل من البداية لقيادة ليستر سيتي، كان مفاجأة للكثيرين، بعد أن تم إعلان أنه سيخلف كريج شكسبير.

مشاهدة مباراة ليستر سيتي وبرايتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز

المباراة: ليستر سيتي ضد برايتون الأسبوع: 28 مباراة إياب

الملعب: ووكرز

المعلق : نوفل الباشي

التوقيت: اليوم الثلاثاء الموافق 26-2-2019 في تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Rai 1

Sport Klub 1 Serbia

TRT Spor HD

BT Sport 2 / HD

TVP Sport HD

Sport TV 4