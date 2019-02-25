رامي مالك يسقط على مسرح الأوسكار بعد استلامه جائزة أفضل ممثل (صور)

متابعات- الوئام

سقط الفنان المصري العالمي رامي مالك، أثناء خروجه من مسرح دولبي بهوليود، عقب انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار 2019، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل، بعدما جلس على أحد كراسي الصفوف الأمامية.

ومع سقوط رامي مالك، تم استدعاء فريق من المسعفين الذين كانوا على مقربة منه لمعالجته، فيما أظهرت كاميرات المصورين أن حالته جيدة ولم يصب بأي أذى.

يذكر أن رامي مالك، فاز بجائزة أوسكار لعام 2019، كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody، وعقب فوزه بالجائزة في مسرح دولبي بهوليود، ألقى كلمة وجه خلالها الشكر إلى والدته ووالده وكل من وقف بجواره، مؤكدًا اعتزازه بكونه من أصول مصرية.

لم تقتصر جوائز فيلم Bohemian Rhapsody على جائزة رامي مالك، كأفضل ممثل، لكن الفيلم فاز بجائزة أفضل مونتاج وأفضل مكساج.

وفاز رامي مالك، من قبل بجائزة أفضل ممثل أيضًا عن الفيلم نفسه في مسابقة الجولدن جلوب الأخيرة، وكان لهذه الجائزة أثر كبير في الإقبال الكثيف على مشاهدته، حتى اقترب من تحقيق المليار الأولى من الإيرادات حينها، رغم أن التكلفة الإجمالية لإنتاجه تراحت من 50 إلى 55 مليون دولار.